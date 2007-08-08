Беларусь рассчиталась с "Газпромом"

Помощник министра энергетики нашей страны Андрей Жуков сообщил, что Беларусь полностью рассчиталась с "Газпромом" за поставленный в первом полугодии газ.

Минэнерго отправило в российскую столицу последние 66,5 миллионов долларов. Остальная сумма оплачивалась с минувшей пятницы. Таким образом, текущая задолженность перед "Газпромом", которая образовалась в первом полугодии из-за оплаты Беларусью по договоренности сторон 55% стоимости газа, по состоянию на сегодняшнее утро полностью погашена.

"Газовый" конфликт, спровоцированный российским "Газпромом", вызвал серьезнейшую обеспокоенность в мире.

Последнюю неделю ситуацию комментируют многие политики во всех ведущих изданиях мира. Большинство отмечает, что у "газовых" конфликтов на постсоветском пространстве есть политическое измерение.

Так в радио-интервью корреспонденту русской службы BBC депутат Госдумы России Виктор Алкснис заявил: "Та энергетическая империя, которую сейчас пытаются построить наши руководители, предусматривает необходимость выстроить всех в одну линию, вне зависимости враг или друг это России. "Газпром" применяет оружие в отношении братской Беларуси по принципу "бей своих, чтобы чужие боялись". Я думаю, если подобная политика в отношении Беларуси будет продолжаться, то мы, в конце концов, потеряем ее и вообще всех наших друзей. Я поражаюсь недомыслию наших чиновников, которые не просчитывают хотя бы шаг вперед. Выстраивать подле себя антироссийский блок, в том числе из своих друзей - это политическое безумие".

А вот что заявил депутат Европейского парламента Витаутас Ландсбергис, в интервью российскому информационному агентству REGNUM. "Россия ничего не дает даром! Она смотрит на Европу как на большое "ближнее зарубежье" и имеет свои цели. Балтийские страны это очень хорошо знают на собственном опыте... Потому что Россия диктует свои условия: хотите газ - помалкивайте по некоторым вопросам. А то и вообще перейдете на послушание! С этим уже столкнулись Украина, Беларусь; теперь уже слышно о том, что "Газпром" хочет приобрести пакеты акций в других странах. Им надо, помалкивая, уступать своим принципам".