Беларусь призывает снять барьеры в торговле сельскохозяйственной продукцией и увеличить помощь развивающимся странам

Белорусская инициатива была озвучена на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Оно посвящено глобальному продовольственному и энергетическому кризису. По мнению белорусских представителей в ООН, развитию кризисных явлений способствуют экспортные субсидии и спекуляция на мировом рынке продовольствия. В отношении энергетического кризиса, белорусская делегация предложила обсудить возможности внедрения новых технологий получения энергии с учетом интересов всех государств.