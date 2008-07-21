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Беларусь призывает снять барьеры в торговле сельскохозяйственной продукцией и увеличить помощь развивающимся странам

21 июля 2008 16:51
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Белорусская инициатива была озвучена на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Оно посвящено глобальному продовольственному и энергетическому кризису. По мнению белорусских представителей в ООН, развитию кризисных явлений способствуют экспортные субсидии и спекуляция на мировом рынке продовольствия. В отношении энергетического кризиса, белорусская делегация предложила обсудить возможности внедрения новых технологий получения энергии с учетом интересов всех государств.

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