Беларусь призывает повысить международную роль ЕврАзЭС

На заседании Межгосударственного совета Сообщества планируется рассмотреть проект Концепции международной деятельности ЕврАзЭС. Оно состоится 23 июня в Минске. Документ был разработан белорусской стороной в соответствии с предложениями Президента Беларуси Александра Лукашенко. Он призвал к активным и выверенным действиям по повышению международной роли ЕврАзЭС. Сегодня в Минск для участия в заседаниях ЕврАзЭС и ОДКБ начинают прибывать президенты стран - участниц этих организаций. Ожидается, что первым в Минск прибудет президент Таджикистана Эмомали Рахмонов. Затем - лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. Сегодня же планируется прибытие президента Узбекистана Ислама Каримова. Президент Российской Федерации Владимир Путин, а также лидеры Армении и Кыргызстана Роберт Кочарян и Курманбек Бакиев прибудут завтра.