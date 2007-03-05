Беларусь призывает к всеобщей борьбе против торговли людьми

По инициативе Беларуси 5 марта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдет Международная конференция по вопросам противодействия торговли женщинами. В ходе встречи планируется обменяться опытом между государствами и органами системы ООН по вопросам борьбы с торговлей людьми, а также выработать пути улучшения международной координации в противодействии этой проблеме. На конференции пройдут тематические презентации Детского Фонда ООН - ЮНИСЕФ, Международной организацией по миграции, Интерпола. Национальный опыт в сфере противодействия торговли "живым товаром" представит и наша страна. В конференции ожидается участие генсека ООН Пан Ги Муна.