Беларусь призвала ООН строго придерживаться принципов объективности в распространении информации

Об этом было заявлено делегацией Беларуси в ходе очередной сессии Комитета ООН по информации, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Попов, белорусская делегация обратила внимание на необходимость существенного расширения информационной деятельности ООН, а также круга получателей информации. Представители Беларуси призвали Департамент общественной информации ООН сохранять приоритет в продвижении информации, которая представляет первоочередной интерес для развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

Беларусь поддержала мнение ряда делегаций о необходимости развития региональных информационных центров ООН, сохранения принципа многоязычия в информационной деятельности Организации и укрепления языкового приоритета в ее электронных информационных ресурсах.

Внимание участников заседания было обращено на тематику 20-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и запланированные в штаб-квартире ООН мероприятия по этому поводу - специальное заседание Генеральной Ассамблеи и фотовыставку "Двадцатая годовщина Чернобыля: от трагедии к восстановлению", которая организовывается наиболее пострадавшими государствами. Беларусь выступила за обеспечение эффективного функционирования "чернобыльской" странички веб-сайта ООН, ее регулярного и качественного обновления на всех официальных языках Организации.

По информации белорусского МИД, заместитель генерального секретаря ООН по связям и общественной информации Шаши Тарур в обращении к делегациям стран-членов Организации подчеркнул готовность Департамента общественной информации оказать содействие в информационном обеспечении инициатив по чернобыльским вопросам. Он отметил правильность замечаний белорусской стороны о необходимости системного поддержания "чернобыльской" странички и заверил, что информация на ней будет размещаться оперативно на всех официальных языках Организации.