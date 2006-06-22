Беларусь признала независимость Черногории

Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел нашей страны. "Республика Беларусь, уважая право черногорского народа на самостоятельное определение собственной судьбы, заявляет о признании Республики Черногория в качестве суверенного и независимого государства", - говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

Там также подчеркнули, что белорусская сторона намерена развивать дружественные отношения с Черногорией на принципах взаимного уважения и равноправного партнерства.