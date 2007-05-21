Беларусь приветствует важного гостя из Ирана!

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад прибыл в Беларусь с официальным визитом. В аэропорту высокого гостя встречал первый заместитель премьер-министра нашей страны Владимир Семашко.

В последние годы сотрудничество Беларуси и Ирана вышло на новый уровень, особенно в экономических отношениях. Этому в немалой степени способствуют встречи на высшем уровне. Ряд важных документов был подписан в ноябре минувшего года во время визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Тегеран. Новые договоренности будут достигнуты во время ответного визита иранского лидера.

Мероприятия начались с официальной встречи двух президентов. Главы государств прошли по красной дорожке, по традиции церемонию сопровождала рота почетного караула. Во время встречи прозвучали гимны двух стран. Александр Лукашенко и Махмуд Ахмадинежад представили друг другу членов правительств, после чего в честь визита высокопоставленного гостя рота почетного караула прошла торжественным маршем.

Сегодня между Беларусью и Ираном достигнут высокий уровень политических связей. В марте 1998 года и в ноябре 2006-го состоялись визиты Александра Лукашенко в Иран. Визит предыдущего президента исламской республики в Беларусь был в сентябре 2004 года. Помимо активных политических страны сегодня развивают и экономические отношения. Кроме того, тесное сотрудничество достигнуто в гуманитарной сфере.

"Беларусь готова сотрудничать с Ираном по всем направлениям и будет придерживаться всех достигнутых ранее договоренностей", - заявил Александр Лукашенко, принимая с официальным визитом президента исламской республики Иран Махмуда Ахмадинежада. Глава белорусского государства отметил, что вокруг белорусско-иранских отношений существует "много разговоров". Но Беларусь и Иран - субъекты международного права. И сегодня у двух стран нет запретных тем.

Это уже четвертая встреча двух президентов. Предыдущее общение Александра Лукашенко и Махмуда Ахмадинежада (оно прошло в Тегеране в ноябре минувшего года) завершилось решением увеличить объем взаимного товарооборота до 1 млрд. долларов в год. Некоторое время назад он составлял всего 38 миллионов долларов. На сегодняшний день Иран и Беларусь уже объединяет пакет договоренностей на 350 млн. долларов, подписанный тогда же в Тегеране.

Отношения между двумя странами в области политики продвинулись достаточно далеко. Именно экономическим взаимоотношениям Беларуси и Ирана будет уделено основное внимание в ходе минского раунда переговоров. Александр Лукашенко и Махмуд Ахмадинежад неоднократно заявляли, что возьмут под личный контроль экономическую составляющую белорусско-иранских отношений.

Визит иранского лидера продлится по 22 мая.

В связи с приездом высокого гостя из Ирана сегодня в течение дня будет ограничено движение по проспекту Независимости от улицы Комсомольской до Козлова и по проспекту Победителей. 22 мая с 10.00 до 11.00 движение будет ограничено по Минской кольцевой автодороге от проспекта Победителей до проспекта Независимости.