Беларусь приветствует решения, которые принял Европейский совет

Ожидается, что намерения ЕС будут расширены и углублены. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Мартынов по итогам встречи с Верховным представителем Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьером Соланой. Напомню, накануне Евросоюз приостановил действие визовых ограничений в отношении руководства Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "власти Беларуси предприняли очень много усилий, чтобы достичь этого дня". Следующие шесть месяцев — важный период в отношениях между Беларусью и Евросоюзом. Один из вопросов, которые обсуждались на встрече в Люксембурге, - в каких сферах ЕС готов расширять сотрудничество, в частности назывались торговля и транспорт. Еще один важный момент - снижение стоимости шенгенских виз и упрощение процедуры их получения для белорусов.

