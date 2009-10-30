Беларусь приветствует приход турецких инвесторов в нашу сферу здравоохранения

Об этом шла речь накануне в Минске на встрече главы белорусского правительства с министром здравоохранения Турции.

Наша страна может многое предложить турецким инвесторам. Это касается и качества образовательных услуг, организации стажировок, совместных научных исследований, поставок медицинской продукции. В свою очередь Реджеп Акдаг сообщил, что в составе турецкой делегации есть владельцы частного бизнеса, которые заинтересованы в производстве лекарственных средств. И как только они увидят прозрачность законов и условий для инвестирования в Беларуси, их желание инвестировать в экономику страну увеличится.

Сегодня встречи пройдут в министерстве здравоохранения Беларуси. Стороны планируют подписать соглашение о сотрудничестве. А ещё коллеги из Турции посетят научно-практический центр «Мать и дитя», центр детской онкологии и гематологии и 19 районную поликлинику столицы.