Беларусь приветствует подписание Россией и США Договора по СНВ

С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел нашей страны вскоре после подписания документа.

В чешской Праге Президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама согласовали меры по укреплению ядерной безопасности на планете. В преамбуле нового договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений отмечен и белорусский вклад в это большое дело.

Беларусь первой из государств мира добровольно отказалась от ядерного оружия. Новый пресс-секретарь МИД Беларуси сегодня озвучил официальный взгляд Беларуси на перспективы работы свежего договора по СНВ.

Андрей Савиных, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

– Рассчитываем, что российская и американская стороны будут предпринимать усилия по выработке эффективных мер, направленных на дальнейшее сокращение наступательных вооружений, которые могли бы создать условия для придания процессу ядерного разоружения необратимого и многостороннего характера. Последующие успехи на разоруженческом «треке» во многом будут зависеть именно от коллективных усилий всех заинтересованных членов мирового сообщества.