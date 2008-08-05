Беларусь присоединяется к Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ

Об этом сегодня сообщила на пресс-конференции в Минске председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина. По ее словам, это наиболее полный документ, в котором определены правила проведения выборов. Его разработал бывший председатель Центризбиркома России Александр Вишняков. И по мнению председателя белорусского ЦИК, уровень всех остальных документов, существующих в Европе, ниже названной конвенции. К слову, наша страна также принимала участие в разработке и доработке документа.