Беларусь присоединится к Шанхайской организации сотрудничества?

Кандидатуру нашей страны рассматривают в качестве потенциального партнёра ШОС.

Инициативу о придании нашему государству статуса «партнёра ШОС по диалогу» выдвинула Россия. Сегодня эта влиятельная международная структура разрабатывает новый механизм присоединения государств – членов. В Шанхайскую организацию сотрудничества входит шесть стран – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан и два самых крупных игрока на политической арене – Китай и Россия. Эта международная структура – весьма авторитетная и участие в ней позволит Беларуси присоединиться к ряду выгодных политических и экономических проектов.

– Участие в качестве наблюдателя или партнера в такой серьезной, весьма серьезной, организации как Шанхайская организация сотрудничества, включающей в себя два центра силы – Россию и Китай, сулит нашей Республике повышение статуса, повышение престижа на международной арене, – считает сотрудник информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь Алексей ВАСИЛЬКОВ. – Нам действительно открываются широкие возможности, мы сможем участвовать во всех проектах, в тех инициативах, которые интересны именно нам, которые определены в меморандуме, предоставляющем нам право партнера по диалогу.