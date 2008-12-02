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Беларусь принята в Международную ассоциацию судебных служащих

02 декабря 2008 08:51
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Это весьма влиятельная международная организация в области права. Она является членом экономического и социального совета ООН, Совета Европы, участвует в процедуре введения в действие договоров, директив и постановлений Европейского союза, вовлечена в работу Гаагской конференции по международному частному праву. Принятие Беларуси в члены этой международной организации позволит создать правовую основу развития взаимовыгодного сотрудничества между ней и Министерством юстиции Беларуси.

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