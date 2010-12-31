Беларусь приняла решение о непродлении мандата Офиса ОБСЕ в Минске

Итоги своей работы в Беларуси подводит офис ОБСЕ в Минске. Оценка результатов его деятельности показывает, что мандат офиса выполнен.

Белорусская сторона приняла решение о непродлении мандата. Сегодня постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Александр Сычев проинформировал об этом решении членов Постоянного совета ОБСЕ.

Это осознанное решение, которое обусловлено отсутствием объективных оснований для сохранения миссии ОБСЕ в Минске. Подобные полевые представительства ОБСЕ были закрыты после определенного периода их работы в Латвии, Эстонии и Грузии. Теперь аналогичное решение принято нашей страной.

Андрей Савиных, начальник отдела информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

С 2003 года за время работы в офисе был реализован целый ряд значимых совместных проектов. Эксперты ОБСЕ и заинтересованные государственные учреждения успешно сотрудничали в области развития альтернативных источников энергии, развития сельского туризма, восстановление регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Особое внимание в рамках совместных проектов уделялось созданию эффективных механизмов взаимодействия государственных и общественных объединений, развитию законодательства о местном самоуправлении, борьбе с торговлей людьми.

Белорусская сторона высоко оценивает последовательные усилия сотрудников офиса по реализации совместных проектов.

Уверены, что деятельность офиса внесла важный вклад в совершенствование практики работы государственных институтов Беларуси. Оценка результатов деятельности офиса ОБСЕ в Минске показывает, что мандат офиса выполнен. Как свидетельствует опыт Латвии, Эстонии, Грузии, где в последние годы аналогичные полевые представительства ОБСЕ были закрыты этими государствами после определенного периода их работы.

Проектная деятельность ОБСЕ может успешно и эффективно реализовываться в прямых контактах с институтами ОБСЕ.

Как отметил официальный представитель белорусского МИД, принятое решение не приведет к снижению взаимодействия Беларуси и ОБСЕ, и выразил готовность к укреплению сотрудничества с институтами организации по всем направлениям, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».