Новости Беларуси. Беларусь примет участие в разработке финального документа Саммита ООН по вопросам развития. Об этом 23 июля заявили в МИД нашей страны.

Белорусская делегация уже внесла свои предложения в 17 областях. Их рассмотрят в ходе заключительного раунда консультаций.

Наша страна досрочно выполнила пять из восьми целей развития тысячелетия. Среди них – борьба с недоеданием и недоступностью образования, противодействие гендерному неравенству и другие.

Сам же саммит ООН пройдет в Нью-Йорке с 25 по 27 сентября. Планируется, что там будет принята новая международная повестка дня на следующие 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Беларусь в рамках переговоров последовательно выступает за завершение имплементации целей и развития декларации тысячелетия и расширение повести дня ООН в сфере развития за счет включения новых тематических направлений. Достижение целей устойчивого развития должно обеспечить решение существующих социальных проблем и улучшение качества жизни без ущерба для роста экономики и при безусловном сохранении и улучшении состояния окружающей среды.