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Беларусь примет участие в обсуждении новой стратегической концепции НАТО

26 января 2011 09:04
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Представителей военного ведомства нашей страны прибыли накануне в Брюссель.

В штаб-квартире сегодня проходит заседание Военного комитета евроатлантического партнерства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Беларусь присоединилась к программе «Партнерство ради мира» в 1995 году. В ней 22 страны-партнера. И сегодня эта программа — неотъемлемая часть процесса формирования европейской структуры безопасности. Наша страна развивает конструктивный диалог по всем актуальным проблемам, что является важным направлением в обеспечении национальной безопасности страны.

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