Беларусь придает большое значение развитию информационных технологий

Об этом заявил сегодня Президент страны Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем Международного союза электросвязи Хамадуном Туре.

Господин Туре приехал в нашу страну на открытие выставки "ТИБО". Диалог Президента и Генсека Международного союза связи завершился принятием решения провести в Минске региональную конференцию "Соединим пространство СНГ".

Генсек Международного союза электросвязи родом из далекой Африканской Республики Мали. А вот образование связиста получал в бывшем Союзе. В Ленинградском электротехническом институте и ещё аспирантуру - в Московском техническом университете. Пространство нынешнего СНГ знакомо ему с молодости. Потому Хамадун Туре сразу поддержал предложение белорусского Президента провести семинар, посвященный IT- технологиям в Содружестве независимых государств.

Региональная конференция по информационно-коммуникационным технологиям "Соединим пространство СНГ" пройдет в Минске - об этом договорились Президент и Глава Союза связи.

Высокие технологии - лицо любой страны. Глава государства заявил, что Беларусь заинтересована демонстрировать их высокий уровень. IT - технологии - это во многом гарант обеспечения информационной безопасности госструктур, поэтому деятельность Международного союза электросвязи и белорусских предприятий, работающих в этом секторе, - это важнейшая составляющая жизни нашего государства, подчеркнул Президент.

Оказалось, что они ещё и заочно знакомы. Хамадун Туре рассказал, как несколько лет назад внимательно слушал выступление белорусского Президента в Женеве на Всемирном саммите по вопросам информационного общества.

Так что с позицией руководства Беларуси в части развития информационных технологий руководитель Союза электросвязи был уже знаком. Потому на церемонии подписания совместного заявления о расширении контактов в сфере информационно-коммуникационных технологий с участниками встречи в Доме правительства Хамадун Туре говорил почти на одном языке.

Беларусь и Международный союз электросвязи намерены развивать сотрудничество. Это направление для Беларуси один из приоритетов, у нас уже многое сделано для того, чтобы отрасль вышла на лидирующие позиции.

