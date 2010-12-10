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Беларусь предлагает создать институт партнерства ОДКБ

10 декабря 2010 12:12
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Беларусь выступает за создание действенной системы реагирования ОДКБ на кризисные ситуации. Об этом говорится в обращении Президента Беларуси к главам государств-членов Организации. Текст Обращения накануне был направлен руководителям делегаций. В нем содержится целый ряд инициатив нашей республики, которая в течение года будет председательствовать в ОДКБ.

В частности, Беларусь предлагает создать институт партнерства Организации.

Александр Лукашенко сегодня в Москве принимает участие сразу в двух официальных встречах в рамках ОДКБ: с главами государств, входящих в организацию, а также в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Во второй половине дня Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств-участников СНГ. На обсуждение президентов вынесено более полутора десятка вопросов. В числе основных — рассмотрение хода подготовки проекта Договора о зоне свободной торговли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Александр Лукашенко

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