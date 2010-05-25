Беларусь предлагает создать деловое измерение «Восточного партнерства»

Восточный форум поможет наладить прямой диалог бизнесменов стран-партнеров. Такое предложение прозвучало от нашей стороны в Сопоте – на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств государств-участниц инициативы ЕС.Беларусь призвала к скорейшему принятию Еврокомиссией четких и прозрачных правил рассмотрения и дальнейшего финансирования проектов. И сделала акцент на недопустимости применения дискриминационных подходов в многостороннем формате «Восточного партнерства».