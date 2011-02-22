Беларусь предлагает Кубе сотрудничество в модернизации промышленности и развитии биотехнологий

Президент Александр Лукашенко встретился сегодня с министром иностранных дел этой республики — Бруно Родригесом Паррильей. Глава государства подчеркнул, что Куба — один из основных партнеров Беларуси в Центральной Латинской Америке. Есть ряд взаимовыгодных проектов, которые необходимо продвигать.

Это, в частности, переоснащение предприятий и создание совместных производств, закупка кубинского тростникового сырья. Перспективно сотрудничество и в рамках трехсторонних проектов с участием Венесуэлы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне кажется, что нам надо смелее идти на реализацию проектов, в которых заинтересованы обе стороны. Например, в биотехнологиях, производстве лекарственных препаратов, которые очень сильно развиты на Кубе. Почему бы вам не идти сюда, на общий таможенный рынок, не создавать с нами совместные предприятия и не получать от этого хорошую выгоду? Мы готовы в этом направлении всячески способствовать продвижению данных проектов не только на территории Беларуси.

С другой стороны, Куба нуждается в технической модернизации и переоснащении, строительстве предприятий, подобно Беларуси. Я знаю, вы заинтересованы в создании совместных предприятий по производству тракторов, автомобилей и т. п.

Мы с удовольствием готовы реализовывать подобные проекты с вашей помощью на Кубе и с территории Кубы работать не только на саму Кубу, но и на соседние государства.

Бруно Родригес Паррилья, министр иностранных дел Республики Куба:

У нас полная расположенность политическая относительно различных проектов. Мы чувствуем, что мы друг друга дополняем. Сейчас очень выгодный момент с точки зрения продолжения наших замечательных контактов в политической сфере. Есть замечательные возможности продвижения вперед в экономической, научно-технической и культурной сферах.

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