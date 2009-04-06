Беларусь позитивно относится к предложению участвовать в программе «Восточное партнёрство»

Об этом было заявлено во внешнеполитическом ведомстве страны на встрече с делегацией земли Бранденбург.

По словам Министра иностранных дел Беларуси Сергея Мартынова, официальный Минск считает важным то, что предложенная Евросоюзом программа Восточного партнёрства предусматривает равноправное партнёрство.

– Хочу сказать, что Беларусь, в принципе, позитивно относится к предложению о «Восточном партнёрстве», – рассказал журналистам министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей МАРТЫНОВ. – Для нас принципиально важно то, что уже «Восточное партнёрство» ориентировано на равноправное участие всех государств в этом процессе. Ну, а сегодня темы, которые мы обсуждали, это сертификация белорусских сельхозпродуктов для экспорта в Евросоюз, – то, чем мы занимаемся с Европейской Комиссией.

Бранденбург – федеральная земля с населением около двух с половиной миллионов человек. Товарооборот с Беларусью за прошлый год возрос в два с половиной раза. Во время переговоров в Минске обе стороны обсудили ряд вопросов двухстороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, логистике, сферах транзита и сельского хозяйства. В частности, шла речь о сертификации белорусской сельскохозяйственной продукции для экспорта в Евросоюз. В качестве конкретного совместного проекта, к которому приступят в ближайшее время, был назван инвестпроект в сфере ветроэнергетики.

– Мы приближаемся к реализации совместных инвестпроектов в сфере ветряной энергетики, – рассказал премьер-министр федеральной земли Бранденбург (Германия) Маттиас ПЛАТЦЕК. – В Бранденбурге есть фирмы, которые заинтересованы в этом. В ходе беседы с министром энергетики мы договорились, что будет создана рабочая группа по этому вопросу. Я считаю, как человек, который десятилетиями занимается проблематикой энергетики, очень важно, чтобы ветряная энергетика заняла более высокое, подобающее, место.

В Беларусь премьер-министр федеральной земли Бранденбург приехал с немецкими бизнесменами. На встрече в правительстве Маттиас Платцек заявил, что уже дал ряд поручений по взаимодействию деловых кругов Германии с белорусскими предприятиями. Кроме того, уже есть и реализованные проекты в рамках сотрудничества Беларуси с федеральной землёй Бранденбург: это производство биоэтанола и использование высокоэнергетического альтернативного топлива в цементной промышленности. Общий объем поступивших в прошлом году инвестиций из Германии составил более сотни миллионов долларов.

– Этот двухлетний рубеж, который мы вместе прошли в развитии наших торгово-экономических отношений с землей Бранденбург, имеет положительный результат, – рассказал журналистам премьер-министр Республики Беларусь Сергей СИДОРСКИЙ. – В целом оживились торгово-экономические отношения с Германией. Они превысили более трёх миллиардов американских долларов в товарообороте. Занимает одно из ведущих мест Германия по инвестициям в нашу страну. И вообще, за последние два года мы значительно продвинулись в развитии отношений с вашей страной.