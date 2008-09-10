Беларусь посетит министр иностранных дел ЮАР

Главу внешнеполитического ведомства южно-африканской Республики сопровождает делегация представителей деловых кругов этой страны. Запланированы переговоры в Национальной академии наук Беларуси и МИДе, также глава делегации выступит перед студентами БГУ с лекцией о развитии своей страны.



Отметим, двусторонняя торговля Беларуси с ЮАР в последнее время приобрела устойчивые позитивные тенденции. За январь-июль 2008-го белорусский экспорт вырос до 30 миллионов долларов. В его основе — шины и калийные удобрения.