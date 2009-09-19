Беларусь поможет Украине в восстановлении сельского хозяйства

- Если Украина захочет, то в течение пяти лет она сможет восстановить свое сельское хозяйство. Если будет желание, чтобы Беларусь подключилась к этому процессу, - мы поможем, - сказал глава белорусского государства. Президент считает немного абсурдной ситуацию, когда бывшая житница всего Советского Союза сегодня фактически превратилась в потребителя той продукции, которую она поставляла на мировые рынки. Однако Александр Лукашенко убежден, что эта ситуация поправима.

- Конечно, сложно, потому что в свое время в Украине заигрались в рынок, - отметил он. - Демократия и дискуссии - это хорошо, но людей, прежде всего, надо накормить и одеть. Согласитесь, это главное. А какими методами, будут критиковать СМИ или нет - важен результат.



Президент напомнил, что не так давно его критиковали за подходы в сельском хозяйстве. Он считает, что большие сельскохозяйственные комплексы являются благом для страны, в том числе, для иностранных инвесторов. В Украине же, как и в других странах бывшего Советского Союза, земля была поделена на небольшие фермерские хозяйства. В запущенном состоянии находится и украинское Нечерноземье.

- Но если еще 3-5 лет вы пробарахтаетесь, то придется заниматься подсечным земледелием, - заметил глава государства. - А мы в это время хоть немного, но вкладывали средства в сельское хозяйство, мы держались за село и не разрушили его. Сегодня есть прирост в 11% в сельском хозяйстве. Критикуй - не критикуй - это уже положительная тенденция, - констатировал Президент. По его словам, и сегодня Беларусь по мере возможности помогает Украине, в частности, в уборке урожая в приграничных регионах, поскольку техническая оснащенность белорусских хозяйств значительно выше.

Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в Кобрине, передает корреспондент БЕЛТА.