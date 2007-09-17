Беларусь полна решимости восстановить и расширить отношения с Грузией

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром внутренних дел Грузии Иване Мерабишвили.

Александр Лукашенко подчеркнул, что еще с советских времен грузины были близкими людьми для белорусов.

"Я очень рад, что сегодня - тем и знаменателен ваш визит - мы имеем возможность подвести черту под периодом хаоса и неразберихи, определения наших взаимоотношений. Мы решительно настроены на добрые отношения с Грузией, сделать их более высокими, чем во времена Советского Союза", - отметил глава государства.

Говоря о товарообороте Беларуси и Грузии, Александр Лукашенко отметил, что его уровень в $25 млн. долларов не соответствует потенциалу двух стран. По словам главы государства, нужно стремиться к его увеличению до $100 млн. в год. Что касается вопросов безопасности, Президент заверил, что Беларусь готова всячески содействовать выстраиванию отношений в этой сфере.