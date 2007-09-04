Беларусь подтверждает свою приверженность укреплению системы коллективной безопасности

Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Николаем Бордюжей.

При этом Президент отметил, что в работе организации есть как и успехи, так и проблемы. Николай Бордюжа в свою очередь сообщил, что год председательства Беларуси в ОДКБ стал прорывным в деятельности организации. Во время белорусского председательства были доработаны и подписаны важнейшие нормативные акты, согласование которых до этого проходило несколько лет.

Николай Бордюжа также проинформировал Александра Лукашенко, как председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, о ходе подготовки сессии Совета, которая запланирована на 6 октября этого года в Душанбе.

Сегодня же Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа встретился с государственным секретарем совета Безопасности Беларуси Виктором Шейманом. На встрече обсуждены вопросы, которые будут вынесены на повестку дня заседания Комитета секретарей советов безопасности и сессии Совета коллективной безопасности.

По словам генерального секретаря ОДКБ, в повестке дня каждого из предстоящих форумов более 20 вопросов, направленных на дальнейшее развитие и совершенствование системы коллективной безопасности.