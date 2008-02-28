Беларусь поддерживает стремление сербов отстаивать территориальную целостность страны

Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил президенту Сербии Борису Тадичу послание.

В послании говорится, что в нашей стране с глубокой озабоченностью воспринято сообщение о провозглашении в одностороннем порядке временными органами самоуправления Косово независимости края. "Последовавшее в этой связи усиление напряженности на территории сербской автономии подтверждает наши опасения о возрастании нестабильности в крае, что может привести к непредсказуемым последствиям", - отметил Александр Лукашенко.



Белорусская сторона глубоко убеждена, что разрешение кризисной ситуации в отношениях между Белградом и Приштиной лежит исключительно в международно-правовой плоскости. И основой для этого является действующая резолюция Совета Безопасности ООН 1999 года. "Применение в столь чувствительном вопросе двойных стандартов - недопустимо, - считает президент Беларуси. - Признание отдельными государствами "независимости" Косово наглядно демонстрирует истинность "дружественных" намерений Запада по отношению к Сербии". Александр Лукашенко отметил, что белорусский и сербский народы связывает многовековая дружба, выдержавшая многочисленные испытания, и сегодня Беларусь выражает солидарность со стремлением сербов отстаивать свои суверенитет и территориальную целостность.



Точку зрения Белграда поддерживают ряд стран, в том числе - Россия, Китай и Беларусь. Твердую позицию Беларуси неоднократно отмечали официальные лица Сербии.