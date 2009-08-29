Беларусь поддержит китайских инвесторов

Об этом заявил в Минске премьер-министр Беларуси в ходе встречи с заместителем премьера Госсовета Китая Хуэем Лянъюем.

- Беларусь готова и в дальнейшем оказывать китайским инвесторам всестороннее содействие для успешного осуществления различных проектов, - сказал С.Сидорский.



Премьер-министр Беларуси напомнил о таких реализуемых совместных проектах, как модернизация цементной промышленности и энергетической отрасли Беларуси, создании совместного предприятия по производству бытовой техники «Горизонт-Мидея», организации в Китае производства по выпуску колесных тягачей.



Также, по словам С.Сидорского, Беларусь реализует в Китае проекты по созданию совместных предприятий по выпуску карьерной техники БелАЗ, тракторов МТЗ, сельхозтехники «Гомсельмаш».



Он напомнил о соглашении об обмене национальными валютами, выразив надежду на его скорейшую фактическую реализацию.



С.Сидорский с удовлетворением констатировал высокий уровень установившихся региональных контактов в научно- технической сфере. По его словам, утвержден перечень из более чем 200 проектов, которые представляют взаимный интерес.



С.Сидорский также отметил динамичное развитие сотрудничества в области образования и культуры. По его словам, в 2008/2009 учебном году в белорусских учреждениях образования обучалось более 1,7 тыс. граждан Китая.



В свою очередь Хуэй Лянъюй отметил, что Китай и Беларусь «сделали значительный шаг вперед в торгово-экономическом сотрудничестве», сообщает «Интерфакс-Запад».

