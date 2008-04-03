Беларусь по принципиальным соображениям вынуждена отказаться от участия в Бухарестском саммите СЕАП

Накануне наша страна была проинформирована о том, что НАТО приняла решение ограничить уровень участия Беларуси в этой встрече. МИД Беларуси считает решение НАТО об ограничении уровня участия нашей делегации в саммите Совета Евроатлантического партнерства - СЕАП - неприемлемым.



Беларусь не снимает с себя ответственности за поддержание и укрепление международной безопасности, заявляет белорусский МИД. Вместе с тем, сотрудничество с альянсом будет продуктивным исключительно на равноправной и взаимоуважительной основе.



Cам тезис о равенстве прав, который декларитует СЕАП, предполагает, что любая страна-член Совета, самостоятельно определяет уровень своего участия в Саммите.



Действия альянса видимо следует расценить как очередную попытку давления, прежде всего США, на Беларусь. Эксперты уже называют это звеньями одной цепи с ограничительными мерами экономического характера со стороны США к предприятиям "Белнефтехима". Такими шагами Соединенные Штаты подрывают доверие к себе, как к международному партнеру, заявляют в МИД Беларуси.