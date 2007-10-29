Беларусь ожидает официальных гостей из Чувашии

В рамках трёхдневного визита состоится заседание рабочих групп по координации и развитию сотрудничества между Беларусью и этим регионом Российской Федерации.
Стороны обсудят вопросы поставок белорусской автомобильной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, перспективы развития сотрудничества в областях энергетики, культуры и информационной политики.
Объем торговли Беларуси с Чувашской Республикой только за январь-август этого года составил почти 38 млн. долларов и вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.