Беларусь ожидает официальных гостей из Чувашии

Делегация Чувашской Республики во главе с министром промышленности и энергетики Юрием Волошиным сегодня прибудет в Беларусь.

В рамках трёхдневного визита состоится заседание рабочих групп по координации и развитию сотрудничества между Беларусью и этим регионом Российской Федерации.

Стороны обсудят вопросы поставок белорусской автомобильной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, перспективы развития сотрудничества в областях энергетики, культуры и информационной политики.

Объем торговли Беларуси с Чувашской Республикой только за январь-август этого года составил почти 38 млн. долларов и вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.