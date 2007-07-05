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Беларусь отводит ЮАР центральное место в новом векторе внешней политики

05 июля 2007 11:25
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Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Южно-Африканской Республики.

Белорусский лидер отметил, что между главами внешнеполитических ведомств диалог установлен. И главная задача сегодня - развитие экономических связей. 

Министр иностранных дел ЮАР, в свою очередь, передала Александру Лукашенко теплые пожелания от президента своей страны. Глава ЮАР доволен тем, как развиваются отношения между странами.

На сегодняшней встрече была высказана готовность и к экономическому диалогу.

Глава белорусского государства во время встречи отметил, что в выстраиваемой новой большой внешнеполитической дуге страна занимает одно из центральных мест. Министр иностранных дел ЮАР, в свою очередь, подчеркнула, что ее страна готова к экономическому диалогу, несмотря на географическую отдаленность.

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