Беларусь отмечает День пограничника

Военнослужащие, которые охраняют рубежи страны, уже давно стали "визитной карточкой" республики и вносят больший вклад в создание ее имиджа.Любой гражданин иностранного государства оценивает нашу страну, государственную политику именно по работе погранслужб. Улучшение работы ведомства связано, прежде всего, с повышением квалификации специалистов. Так, к концу 2007 года на границе планируется завершить автоматизацию всех пунктов пропуска. Создание такой системы позволит Министерству внутренних дел оперативно предоставлять пограничникам информацию и отменить проставление разрешительной отметки в паспорте для выезда граждан за границу.