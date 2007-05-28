Беларусь открыта для диалога с европейскими парламентариями

Об этом заявил на встрече с членами Славянского Парламентского Союза председатель Палаты представителей Владимир Коноплев.

В начале июля в Минске пройдет сессия Славянского Парламентского Союза. Идея единения славянских народов различных государств по своей сути не нова, но впервые подобная организация прошла юридическую регистрацию. Владимир Коноплев выразил уверенность в том, что в союз войдут представители всех славянских стран, несмотря на их внутреннюю политическую ситуацию.

"Изначально Славянский парламентский Союз поставил перед собой задачу объединить все славянские государства. Мы должны поставить в известность Европейский парламентский Союз, что наш союз имеет право голоса. Предполагается, что сегодняшняя наша встреча уменьшит европейскую монополию голоса и монополию на информацию. Тогда мы сможем показать настоящую ситуацию в Европе, а не просто черно-белую фотографию", - сказал депутат парламента Республики Сербия Драган Тодорович.