Беларусь осуждает насильственное отстранение от власти президента Гондураса

В столице Гондураса продолжаются столкновения между сторонниками свергнутого президента и полицией. Беспорядки жестоко подавляются. Против манифестантов применяются дубинки и слезоточивый газ. Есть погибшие и раненые. Армия заблокировала основные магистрали, чтобы не допустить в город новых участников акций протеста. За обстановкой в Гондурасе пристально следят в ООН. Уже подготовлен проект резолюции Генассамблеи, осуждающей военный переворот.



Несколько государств Центральной Америки приняли решение временно отозвать из Гондураса своих послов. Насильственное отстранение от власти президента Гондураса осуждает и Беларусь. Такое заявление сделали накануне в МИД Беларуси.