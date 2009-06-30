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Беларусь осуждает насильственное отстранение от власти президента Гондураса

30 июня 2009 08:20
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В столице Гондураса продолжаются столкновения между сторонниками свергнутого президента и полицией. Беспорядки жестоко подавляются. Против манифестантов применяются дубинки и слезоточивый газ. Есть погибшие и раненые. Армия заблокировала основные магистрали, чтобы не допустить в город новых участников акций протеста. За обстановкой в Гондурасе пристально следят в ООН. Уже подготовлен проект резолюции Генассамблеи, осуждающей военный переворот.

Несколько государств Центральной Америки приняли решение временно отозвать из Гондураса своих послов. Насильственное отстранение от власти президента Гондураса осуждает и Беларусь. Такое заявление сделали накануне в МИД Беларуси.

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