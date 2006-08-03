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Беларусь окажет помощь детям, оказавшимся в зоне ливано-израильского конфликта

03 августа 2006 11:45
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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил организовать в нашей стране отдых для детей, пострадавших в конфликте на Ближнем Востоке. Инициативу поддержала Организация Объединенных Наций. Министерство иностранных дел Беларуси начало по этому поводу переговоры с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом и руководством стран Ближнего Востока. С их участием будет разработана программа приема детей. Рассматриваются вопросы и совместного отдыха ребят с родителями.

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