Беларусь окажет помощь детям, оказавшимся в зоне ливано-израильского конфликта

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил организовать в нашей стране отдых для детей, пострадавших в конфликте на Ближнем Востоке. Инициативу поддержала Организация Объединенных Наций. Министерство иностранных дел Беларуси начало по этому поводу переговоры с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом и руководством стран Ближнего Востока. С их участием будет разработана программа приема детей. Рассматриваются вопросы и совместного отдыха ребят с родителями.