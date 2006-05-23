Беларусь обратится в международные суды о правомерности санкций в отношении ряда чиновников

Премьер-министру Беларуси Сергею Сидорскому поручено подготовить обращение в международные суды по правам человека для изучения вопроса о правомерности ограничения передвижения для отдельных белорусских чиновников по территории ЕС и США. Об этом сообщил сегодня, отвечая на вопросы парламентариев, глава белорусского государства Александр Лукашенко.

"Какие для подобных ограничений есть основания? Что, есть решения какого-то международного суда в отношении белорусских чиновников о том, что они преступники? Нет! Все это шито белыми нитками!", - заявил Александр Лукашенко, отметив, что ни один министр "не занимался минувшей политической кампанией".

Глава государства подчеркнул, что Беларусь ни в коем случае не сталкивается с какой-либо изоляцией. "На Востоке у нас Россия, с которой мы поддерживаем отношения. У нас добрые отношения со странами ЕврАзЭС, СНГ", - сказал белорусский лидер. Он также отметил торгово-экономическое сотрудничество с Латинской Америкой, странами Африки и арабского мира.