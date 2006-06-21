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Беларусь обеспечит безопасность проведения саммита глав государств ЕврАзЭС и ОДКБ

21 июня 2006 07:44
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Во время проведения саммита глав государств ЕврАзЭС и ОДКБ в Минске будут предприняты повышенные меры безопасности. Об этом заявляют в Министерстве внутренних дел республики. 22 и 23 июня милиция будет работать в усиленном режиме. В помощь своим столичным коллегам прибудут сотрудники подразделений областных органов внутренних дел. В пятницу движение транспорта по некоторым центральным улицам Минска будет ограничено. В МВД заявляют, что белорусская милиция использует мировой опыт по обеспечению порядка во время проведения подобных мероприятий.

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