Беларусь не собирается отвечать на грязь в российских СМИ

Об этом заявил Александр Лукашенко на пресс-конференции для СМИ регионов России. Сейчас нет такой ситуации, когда в ответ на эти «пушечные выстрелы» нужно также «грохотать из всех пушек». Поэтому отвлекаться на эти дрязги мы не будем.

Президент отметил, что, несмотря на существующие на данном этапе сложности, у отношений с Россией есть хорошие перспективы. И если будет воля российского государства, его руководства, то в течение трех месяцев наши страны могут не просто вернуться на прежний уровень взаимодействия, но и значительно превзойти его.

Александр Лукашенко:

Эта тактика — не думаю, что это стратегия российского руководства — сойдет на нет. Потому что потерять Беларусь для России — это катастрофа. Катастрофа не только геополитического масштаба, но и прежде всего морального. Это самый близкий и самый надежный народ для России. Это фактически один народ — россияне и белорусы. Почему я говорю о моральном аспекте. Вы знаете, как отреагирует на это российское общество.

Поэтому мне кажется, что эта необдуманная безмозглая политика (если бы думали, не делали бы), которая навязывается сегодня нам, я думаю, недолговечна. Поэтому перспективы у наших отношений хорошие. Основа и база для этого есть. Как бы мы сегодня ни пытались замалчивать успехи, которые мы имеем, пусть даже и небольшие в рамках проектов Союзного государства, они все-таки имеются. И ни одно государство с Россией таких отношений не имеет.

Что касается Беларуси: будь на это воля российского государства и прежде всего руководителей — элиты вашей, как у вас принято говорить, в течение трех месяцев, максимум полугода, мы не просто выстроим отношения, не просто вернемся на тот уровень добрых отношений, который у нас существовал, но и значительно превзойдем этот уровень.

За четыре часа президенту задали более двадцати вопросов. Репортеров интересовала и судьба Таможенного союза, и сотрудничество Беларуси и Китая, и признание независимости Абхазии и Южной Осетии, и отношение к отставке Юрия Лужкова.

Пресс-конференцию Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко СМИ регионов России смотрите на телеканале СТВ 1 октября в 21.00 или 2 октября на сайте ctv.by.