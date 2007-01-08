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Беларусь не прекращала прокачку нефти по территории страны транзитом в третьи государства

08 января 2007 15:58
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Об этом заявили в МИД страны, комментируя появившиеся сообщения о проблемах с прокачкой нефти по нефтепроводам предприятия "Гомельтранснефть Дружба". В результате чего транзит российской нефти через территорию Беларуси в направлении Польши и Германии, а также Украины не осуществлялся с утра 8 января.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что давление на входе нефтепровода "Дружба" на территории Беларуси было понижено не по вине белорусской стороны. Пресс-секретарь МИД также напомнил, что наша страна "является собственником магистральных нефтепроводов, проходящих по ее территории".

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