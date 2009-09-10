Беларусь не потеряет своего значения во внешней политике Германии

Об этом заявил бывший вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер.

В беседе с Александром Лукашенко он подчеркнул, что Германия по-прежнему уделяет большое внимание развитию отношений с нашей страной. Различные правительства, которые сменялись в Германии, едины в понимании ответственности в проведении внешней политики и такой подход не изменится даже после предстоящих парламентских выборов. В общении с гостем Глава Государства отметил схожесть взглядов по многим позициям, от бесконфликтности мира и стабильности планеты до идеи многополярного мироустройства.

- Лет с двадцати я активно занимался политическими вопросами, многое изучал в политике, особенно в политике Германии, поскольку она формировала не только европейскую архитектуру, но и мировую. И вы как архитектор этой политики не могли не оказаться в центре моего внимания, - отметил Александр Лукашенко.

Президент с удовлетворением отметил сходство подходов при проведении внешней политики Беларуси и Германии. «Ваши взгляды, которые не меняются на протяжении многих десятилетий, во многом соответствуют тем взглядам, которые пропагандируем мы. Это касается бесконфликтности мира, его стабильности, многополярности мироустройства, - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к гостю. - У нас есть очень много общих черт во внешней политике, которые были заложены еще вами в Европе».

Беларусь рассматривает развитие отношений с ФРГ в числе приоритетных направлений внешней политики. Их положительная динамика является одной из главных предпосылок к дальнейшей нормализации контактов с ЕС и обеспечению полномасштабного участия Беларуси в общеевропейских процессах. В последнее время отмечается заметное оживление политического диалога с Германией. Эта страна поддержала присоединение Беларуси к программе ЕС «Восточное партнерство». Германия является одним из главных торговых партнеров Беларуси — объем взаимной торговли уже вплотную приблизился к 4 миллиардам долларов.