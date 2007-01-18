Беларусь не планирует организовывать охрану участка границы с Россией

Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко во время утверждения решения об охране госграницы Беларуси в 2007 году.

"Несмотря на ту позицию, которую заняло сегодня российское руководство, мы никаких мероприятий по пограничным войскам на белорусско-российской границе не вводим. Мы охранять ее не будем", - подчеркнул глава государства.

Сегодня на белорусско-российской границе действует 16 пунктов таможенного оформления. Фактически это 16 таможен, которые работают в основном в режиме контроля товаров из третьих стран.