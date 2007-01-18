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Беларусь не планирует организовывать охрану участка границы с Россией

18 января 2007 11:27
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Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко во время утверждения решения об охране госграницы Беларуси в 2007 году.

"Несмотря на ту позицию, которую заняло сегодня российское руководство, мы никаких мероприятий по пограничным войскам на белорусско-российской границе не вводим. Мы охранять ее не будем", - подчеркнул глава государства.
Сегодня на белорусско-российской границе действует 16 пунктов таможенного оформления. Фактически это 16 таможен, которые работают в основном в режиме контроля товаров из третьих стран.

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