Беларусь не доверяет Адриану Северину

МИД Беларуси настаивает на упразднении мандата специального докладчика ООН по правам человека Адриана Северина. Об этом заявили 14 июня во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.

Беларусь считает, что у него нет оснований для продолжения деятельности: Северин предвзято относится к республике и злоупотребляет правозащитным мандатом, используя его для продвижения политической модели вмешательства во внутренние дела.

Напомним, большинство делегаций во время состоявшейся в Женеве 5-й сессии Совета ООН по правам человека поддержали Беларусь в этом вопросе. Из 22 стран, выступили против только ЕС, США и Канада.

Отчет по Беларуси Адриана Северина вызвал также большие споры по выработке единого консенсуса относительно стандартов прав человека. Как отмечают некоторые эксперты - сегодня в рамках ООН бесперспективно рассматривать вопросы прав человека и применять практически к 200 странам единые стандарты. Есть две нерешенные проблемы - до сих пор до конца не ясно, что является приоритетом: права человека или суверенитет страны.