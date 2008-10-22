Беларусь намерена укреплять взаимоотношения с Евросоюзом

Ожидается, что в ноябре в Минск приедет делегация Еврокомиссии для обсуждения конкретных вопросов взаимодействия между Беларусью и ЕС. В частности, речь идет о возможности подписания торгового соглашения. И наша сторона называет этот документ стратегическим. Беларусь также увязывает переговоры с Еврокомиссией со вступлением в ВТО, размещением акций отечественных компаний на мировых биржах. Отметим, за семь месяцев этого года товарооборот между Беларусью и ЕС по сравнению с таким же периодом 2007 года, вырос на 60%.



«Торговые соглашения между ЕС и Республикой Беларусь должны постоянно улучшаться, потому что пришло время, -говорит Джеймс Уилсон – председатель делового совета «Беларусь - ЕС». - Через 2-3 недели прибудет делегация, чтобы оценить общее положение дел в стране. Сегодня очень многие иностранные компании готовы инвестировать в Беларусь. Для этого есть определённые преимущества – это высококвалифицированные рабочие кадры, выгодное географическое положение и хорошая производственная база. Сейчас более 50 % инвестиций в Беларусь поступают из ЕС.»

