Беларусь намерена укрепить отношения с Индией

Глава государства в ближайшее время посетит эту страну. Об этом Александр Лукашенко сообщил во время интервью представителям индийских СМИ. Шеф-редактор московского корпункта агентства "Пресс Траст оф Индия" (ПТИ; Press Trust of India - PTI) подготовил около 20 вопросов белорусскому Президенту. Индийский репортер интересовался мнением Александра Лукашенко по ряду вопросов внешней и внутренней политики Беларуси. Во время интервью обсуждалась и тема двухсторонних белорусско-индийских связей. Президент Беларуси подчеркнул: между нашими странами всегда будут тесные и добрые отношения. Они будут закреплены в совместной декларации, подписать которую Александр Лукашенко планирует во время своего визита в Индию.