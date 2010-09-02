Беларусь намерена углублять торгово-экономические отношения с Палестиной

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в Беларуси. Мунтасэр Абу Зейд завершает свою семилетнюю дипмиссию в нашей стране.

Среди иностранных дипломатов, которые работают в Беларуси, посол Палестины дольше всех находится здесь. Александр Лукашенко пригласил Мунтасэра Абу Зейда в дальнейшем приезжать в Беларусь в качестве гостя.

Александр Лукашенко:

Если бы у нас все послы иностранных государств были, как Вы, у нас, наверное, вообще не было бы проблем во взаимоотношениях с другими странами. Я встречался с Вами в разных ситуациях и, скажу откровенно, внимательно наблюдал за Вами. Особенно за Вашими глазами, и в них всегда светились искренность и доброта в отношении нашего государства и народа. Вы очень много сделали в последние три года, будучи дуайеном дипломатического корпуса в Беларуси. Я очень благодарен Вам за эту позицию.

Мунтасер Абу Зейд, Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Беларуси:

Хочу передать Вам благодарность и признательность руководства Палестины во главе с Президентом Махмудом Аббасом за Вашу поддержку и принципиальную позицию в том, что касается палестинской проблемы, за Вашу поддержку всех резолюций Совета безопасности Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций, касающихся арабо-израильского конфликта.