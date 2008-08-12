Беларусь намерена принять меры по улучшению отношений со странами Европейского союза и США

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Мартынов.

Сегодня министр иностранных дел доложил Главе государства о ситуации на основных направлениях внешней политики Беларуси. Особо был затронут в ходе встречи американский и европейский векторы. Президент поручил МИДу улучшить отношения с ЕС и Соединенными Штатами.

"Был затронут вопрос о необходимых мерах по улучшению отношений со странами Европейского союза и Соединенными Штатами Америки, - отметил Сергей Мартынов. - Президент дал конкретные поручения относительно того, что должно быть сделано в целях улучшения отношений с этой группой государств".

