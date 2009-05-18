Беларусь намерена активизировать деятельность ОДКБ во время своего председательства

Об этом заявил сегодня президент Александр Лукашенко во время встречи с генеральным секретарем этой организации Николаем Бордюжей. Глава государства отметил, что эта встреча очень важна для того, чтобы подготовится к саммиту глав государств - членов ОДКБ, который состоится 14 июня в Москве, после которого председательство в этой организации переходит к Беларуси.

- Мир спокойнее не становится, особенно в связи с этим кризисом. Поэтому безопасность каждого государства в отдельности и коллективная безопасность - важнейшие факторы. В одиночку сегодня очень сложно обеспечить безопасность даже большим государствам. Если у нас тесное сотрудничество внутри ОДКБ, то каждый будет себя чувствовать спокойнее, - полагает Президент.

В свою очередь Николай Бордюжа отметил, что период председательства Беларуси в ОДКБ традиционно становится очень активным. Появляется много инициатив и проектов, а также увеличивается деятельность уставных органов организации.

А главным вопросом на предстоящем саммите станет создание Коллективных сил быстрого реагирования и утверждение их состава. Окончательный формат участия Беларуси в этом вопросе будет определен по результатам встречи в Москве.

- В случае создания таких сил организация сможет реагировать на любые категории кризисных ситуаций, которые могут возникнуть на территории любого государства - члена ОДКБ и реально защищать суверенитет и территориальную целостность государств, входящих в ОДКБ, - сказал Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ