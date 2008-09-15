Беларусь – надежный союзник Китайской Народной республики

Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и полномочным послом Китая в нашей стране У Хунбинем по случаю завершения его дипмиссии. По словам Главы государства: "Опыт Китая во многом ценен для Беларуси". Александр Лукашенко не скрывал своего особого дружественного отношения к Китаю, которому во многом способствовали и неизменно теплые отношения с У Хунбинем.



За большой личный вклад в развитие белорусско-китайского сотрудничества Президент Беларуси вручил послу орден Дружбы народов, отмечая при этом, что далеко не все иностранные граждане удостаиваются этой награды. Вручив орден, Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси очень редко вручают такую награду иностранным гражданам. Их было немногим более 20-ти человек. Примечательно, что предыдущий китайский посол тоже – обладатель ордена Дружбы народов.



В ответ, китайский посол высказал слова благодарности Президенту Беларуси за высокую оценку его работы. Дипломат сообщил, что проводимая в Беларуси внутренняя и внешняя политика высоко оценивается в Китае. И отметил, что взаимоотношения наших стран успешно развиваются во многом благодаря лично Александру Лукашенко и его тесным контактам с руководством Китая.