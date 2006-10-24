Беларусь - надежный, предсказуемый и ответственный партнер

"Политика нашей страны последовательная и взвешенная", - заявил Президент Беларуси 24 октября, принимая верительные грамоты послов иностранных государств. Церемония состоялась 24 октября во Дворце республики. Свои верительные грамоты белорусскому лидеру вручили Чрезвычайные и Полномочные послы республик Бангладеш и Гана, Мали и Мальта, Монголии и Республики Панама. Единственная женщина - дипломат Карен Стюарт - 54-летняя госпожа Стюарт - новый посол Америки в Беларуси. Александр Лукашенко в ходе церемонии заявил, что Беларусь заинтересована в открытом и конструктивном диалоге с Соединенными Штатами Америки на условиях равноправия и взаимного уважения. Обращаясь к новым послам, глава государства выразил надежду, что их дипломатическая деятельность принесет реальную ощутимую пользу. Работа дипмиссий данных республик станет импульсом для развития двухсторонних отношений, убежден Президент Беларуси.