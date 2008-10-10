Беларусь начинает председательствовать в ЕврАзЭС Такое решение принято сегодня на заседании

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества в Бишкеке. Сразу 2 политических события сегодня состоялись в Киргизской столице: саммит СНГ и ЕврАзЭс.

На первом решено энергетику сделать ключевой сферой взаимодействия в Содружестве и поддержать инициативу Беларуси, объявив 2009-ый год Годом молодежи в Содружестве Независимых государств. Ещё Главы государств приняли срочное решение создать рабочую группу из руководителей финансовых ведомств, которая разработает меры противодействия мировому финансовому кризису.

В списке глав делегаций не только президенты. Азербайджан прислал премьера Артур Раси-заде. А Украина решила разбавить мужскую президентскую компанию представительницей слабого пола: Раиса Богатырева - секретарь совета национальной безопасности и обороны. В отличие от предыдущих заседаний Совета глав государств СНГ этот саммит впервые за долгие годы проходит без участия Грузии, которая в августе заявила о выходе из СНГ. Во время встречи глав МИД СНГ накануне было принято техническое решение о выходе Грузии из Содружества, которое вступит в силу через год после подачи заявки, то есть в августе 2009 года.

Резиденция "Ала-арча" - место встречи президентов. В Конгресс-холле вначале чисто протокольные процедуры: рукопожатие, сбор Глав государств в алфавитном порядке и совместное фотографирование. Всех коллег-президентов с гостеприимной улыбкой встречал руководитель Киргизии Курбанбек Бакиев. Главы государств ещё до начала заседания искали общий язык: о чем-то долго говорили друг с другом. Уже в 10 утра президенты начали свою работу. Правда журналистам стран-участниц сегодняшних заседаний это сделать пришлось ещё раньше: уже в 7-00 по местному времени пишущие и снимающие занимали места в пресс-центре. 19 проектов документов лежат на столе у каждого Президента. Основной пункт повестки дня безусловно - Стратегия экономического развития СНГ до 2020 года. Это серьезный многостраничный комплексный документ. Представляет собой систему взглядов всех стран-участниц СНГ вместе и по отдельности каждой. В нем приоритеты и перспективы социально-экономического развития, чтобы в итоге превратить Содружество в значимого участника системы международных экономических отношений. К тому же сегодня документ рассматривали под новым углом: через призму мирового финансового кризиса. Рассмотрев, поняли: доработать.

Довольно интересно и обстоятельно пообщались, так сказал председательствующий в СНГ Курманбек Бакиев об общении Президентов в узком составе. Из того, что не было запланировано заранее и не вынесено в повестку дня: принято решение создать рабочую группу на уровне министров финансов. Чтобы проанализировать состояние мировой экономики и тем самым проработать вопросы противостояния мировому финансов кризису. Как высказался Курманбек Бакиев: если этот кризис кого-то из нас не затронул, то всё ещё может быть. Позиция Беларуси в Содружественном взаимодействии: принципиальна, неизменна и понятна. Беларусь настаивает: одновременно с подготовкой проекта Стратегии экономического развития готовить и планы мероприятий по реализации её этапов. Беларусь призывает: проявить разумную гибкость, чтобы этот программный документ (кстати, второй по значимости после Концепции дальнейшего развития СНГ) был не только принят в текущем году, но и одновременно началась его реализация.

Энергетика - ещё одна тема, которая объединила интересы стран СНГ. Её признали ключевой сферой взаимодействия в Содружестве. Конечно, у стран участниц нашего общего интеграционного объединения разные позиции. Это связано с разным уровнем обеспеченности собственными энергоресурсами. Однако этот факт должен не разобщать, а сплачивать, иначе интеграционная общность просто не имеет смысла.

Как же назовут наступающий год в Содружестве. Поневоле вспоминается высказывание о том, как корабль назовешь, так он и поплывет. И здесь 2 предложения: 2009 год в СНГ сделать годом молодежи либо годом науки и инноваций. Решение Президенты приняли окончательно, поддержав инициативу Беларуси: следующий год в СНГ пройдет под знаком молодого поколения. Не забыли и о ветеранах: Президенты рассмотрели и утвердили план мероприятий, посвященных 65-ой годовщине Великой Победы.

Организационный момент, без которого не обходится ни один саммит: когда же и где собраться президентам СНГ в следующий раз и кому (какой стране) переходит председательство в Содружестве. В Бишкеке определись: это будет Молдова и следующая встреча Глав государств СНГ пройдет 9 октября 2009 года.

Главы государств СНГ сделали полуторачасовой перерыв на обед и уже в усеченном составе (евразийской шестерки) вернулись к работе. В Конгресс-холле снова церемония встречи. Теперь президентов приветствует Генсек ЕврАзЭс Таир Мансуров.

Евразийское экономическое сообщество - ещё одна интеграционная ниточка, связывающая страны постсоветского пространства. Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Но наиболее активно дела продвигаются в тройке: Беларусь, Россия, Казахстан. Эти 3 государства более всего озабочены идеей скорейшего формирования Таможенного союза. Чтобы он свершился на нынешнем этапе, нужно рассмотреть и подписать 23 документа, которые и станут основой договорно-правовой базы таможенного союза.

Официальный Минск считает, что в ЕврАзЭС движение навстречу друг другу идет очень медленно. Процесс построения Таможенного союза должен иметь устойчивую положительную динамику, а этого пока нет. Ускорить процесс можно было бы, считает Беларусь, если бы все решения ратифицировали в течение 6 месяцев со дня их подписания. И ещё одна принципиальная позиция Беларуси, озвученная на бишкекеском саммите ЕврАзЭс - создание общего энергетического рынка в рамках Евразийского пространства: рынок энергетики должен быть таким же приоритетом, как и формируемый Таможенный союз. Помочь этим инициативам Минска реализоваться в полном объеме поможет председательство Беларуси в ЕврАзЭс, которое сегодня перешло к Беларуси от Таджикистана.

Бишкек впервые был местом такой большой политики. 2 саммита вместе, да ещё в один день. Но дебют киргизской столицы оказался вполне удачным. Гости отмечали высокий уровень организации мероприятий. Правда, истинную результативность проведенного в Бишкеке времени покажут ближайшие месяцы: действительно ли будут реализованы все бишкекские договоренности.

