Беларусь на втором месте в СНГ по борьбе с "отмыванием денег"

Беларусь занимает второе место в СНГ по эффективности борьбы с легализацией незаконных доходов. Об этом сегодня в Минске заявил директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Валерий Ярошевский. Заслуги Беларуси признаны и за рубежом. Беларусь принята в состав группы "Эгмонт", членами которой являются 106 подразделений финансовой разведки из различных стран мира. За пять месяцев 2007 года сотрудники департамента финансового мониторинга сообщили о семистах подозрительных денежных операциях.